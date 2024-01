Przegląd prasy z Czarnych. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01, w Czarnych. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zbliżają się ferie zimowe. Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa”?

Prasówka Czarne 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zbliżają się ferie zimowe. Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa Piątek 26 stycznia 2024 roku jest ostatnim dniem, w którym uczniowie w województwie pomorskim idą do szkoły. Ferie zimowe zaczynają się już w najbliższy poniedziałek i potrwają do 11 lutego. Dla dzieci i młodzieży jest to czas odpoczynku i relaksu, ale na policjantów drogówki czeka trudne zadanie - by zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas zimowych podróży.

📢 Dutch baby, czyli puszysty pieczony naleśnik. Doskonały na deser lub śniadanie. Najlepsze jest to, że naleśnik robi się sam Puszysty pieczony naleśnik z owocami i cukrem pudrem to rarytas prosto z Holandii. Łączy to, co najlepsze w naleśniku i omlecie. Można go jeść na śniadanie i na deser. Doskonale smakuje z owocami, cukrem pudrem, a także gałką lodów.

📢 Zmiany w Straży Granicznej. Anna Michalska nie będzie rzeczniczką prasową Straży Granicznej. Jej następca jest z Pomorza Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

