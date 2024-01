Przegląd prasy 6.01.2024 Czarne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Matura próbna z matematyki 2024 z wydawnictwem Nowa Era została zaplanowana na 5 stycznia 2024 r. W tym roku licealiści mogli zmierzyć się już maturą próbną Operonu - w listopadzie oraz maturą próbną CKE - na początku grudnia. To kolejna okazja do sprawdzenia się i próby rozwiązania zadań maturalnych w takiej postaci, jak będzie to miało miejsce w maju. Czy arkusze matury próbnej są dostępne w internecie? Kiedy uczniowie mogą spodziewać się wyników? Oto najważniejsze informacje

Prasówka 6.01 Czarne: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Chodź „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii Macieja Kawulskiego do regularnej dystrybucji trafi dopiero 5 stycznia, to już zdążyła podbić kina. Film o zaczarowanej szkole profesora Ambrożego Kleksa obejrzało do tej pory 438 000 widzów. Jest to rekordowy wynik na pokazach przedpremierowych w historii polskiego box office.