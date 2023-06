Przegląd prasy 30.06.2023 Czarne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Dzień drugi tegorocznego Open'era to z pewnością moment świetności Tent Stage - czyli mniejszej sceny, na której pojawiają się artyści, którzy mogą zgromadzić stosunkowo niewielką ilość fanów. Jak się jednak okazało, założenie to było zupełnie mylne w przypadku Mroza.

Anne Marie to pierwsza artystka, która wystąpiła na głównej scenie Open'era w dniu drugim. Mimo wczesnej godziny, pod sceną zebrało się sporo fanów. Brytyjska piosenkarka złapała świetny kontakt z polską publicznością i przekazała im wartości, które sama wyznaje, i które transmituje dzięki swojej muzyce.

Czwartek to kolejny dzień Open'era w Gdyni. Pierwsze koncerty już za nami, a pogoda dopisuje. Festiwalowicze tłumnie zebrali się pod sceną obejrzeć występy na mniejszych scenach, bo to właśnie na nich wybrzmiały pierwsze nuty drugiego dnia imprezy. Dziś zdecydowanie rządzi Tent Stage, na którym Mrozu zgromadził prawdziwe tłumy.

Dramatyczne sceny rozegrały się na Bałtyku . Dwie osoby znalazły się za burtą ogromnego promu Stena Spirit. 7-letnie dziecko wpadło do wody, za nim rzuciła się 36-letnia matka. Poszkodowanych wyłowiono z wody tuż przed godziną 18:00. Oboje są obywatelami Polski.

Jann zdobył popularność dzięki preeliminacjom do Eurowizji 2023. Co prawda nie on reprezentował Polskę w konkursie głównym, ale publiczność pokochała jego energię. Na początku czerwca wystąpił na Orange Warsaw Festival, a owocny miesiąc kończy koncertem na Open'erze. Zobaczcie zdjęcia!

Pierwszy dzień Open'er Festiwal 2023 należy do bardzo udanych. Większość festiwalowiczów jest zadowolona z organizacji tegorocznych koncertów i ilości atrakcji. Jako drugi na Głównej Scenie wystąpił tego dnia zespół One Republic. Jak się okazało, mają oni więcej wspólnego z Polską niż mogłoby się wydawać. Sprawdźcie fotorelację!

Oficjalnie rozpoczął się Open'er Festival 2023. Na terenie festiwalu znajduje się kilka scen, na których symultanicznie odbywają się koncerty. Najważniejszą z nich pozostaje jednak Main Stage, czyli scena główna. To tam koncertują headlinerzy - główne gwiazdy imprezy. W środę 28 czerwca rozpoczęła się kolejna - dwudziesta już edycja Open'er Festival. Sprawdźcie naszą relację na żywo!