Przegląd prasy 12.07.2023 Czarne. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Prasówka Czarne 12.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tak zwane dzikie wino to wyjątkowo popularne pnącze. Czasem rzeczywiście rośnie dziko, częściej jednak uprawia się je w ogrodach. Podpowiadamy, czego potrzebuje winobluszcz, w jakich miejscach go sadzić, kiedy przycinać i na co zwrócić uwagę, jeśli zdecydujemy się posadzić to pnącze w ogrodzie.