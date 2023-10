Przedszkola w Czarnych w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Czarnych?

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Czarnych działają zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do danego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce .

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe bądź w sposób tradycyjny, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Czarnych?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w sferze rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch chodząc do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.