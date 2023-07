Przedszkola w Czarnych w roku szkolnym 2023/2024. Dane kontaktowe, adresy

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Czarnych?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola poznaje tajniki życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.