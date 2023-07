Prasówka z Czarnych 28.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, żeby wykreować we wnętrzach sielski klimat i żyć w symbiozie z naturą. Zobacz modną aranżację 150-metrowego domu w Tarnowskich Górach, gdzie projektantka Katarzyna Szramek stworzyła przytulny azyl dla młodego małżeństwa. Zaglądamy do wyjątkowych wnętrz, gdzie można poczuć domowy klimat.

Maliny to pyszne, aromatyczne i zdrowe owoce, dlatego chętnie je uprawiamy. Niestety, bywają dość kłopotliwe w trakcie uprawy i mogą sprawiać wiele problemów. Jednym z nich są choroby i szkodniki. Jednak równie ważne jest przycinanie malin. Pewną trudność stanowi to, że inaczej przycina się maliny letnie, a inaczej jesienne. Podpowiadamy, jak zwalczać choroby i szkodniki malin oraz jak i kiedy przycinać te krzewy.

Barbie to jeden z największych kinowych hitów tego roku. W sieci pojawiła się strona, która dzięki mocy sztucznej inteligencji pokazuje, jak mógłby wyglądać każdy z nas jako jedna z popularnych lalek. Można to sprawdzić całkowicie za darmo. Zobacz przykładowe, wygenerowane obrazy oraz zobacz, gdzie sprawdzić, jak wyglądałbyś jako lalka Barbie.

Lato to sezon upałów i burz. Wyładowania atmosferyczne widać i słychać z daleka, mogą też wzbudzać lęk. Nic więc dziwnego, że burzom, zwłaszcza dawniej, przypisywano szereg działań nie do końca związanych z fizyką i przyrodą. Jakie wierzenia ludowe dotyczyły burz? Sprawdźcie!

Watershow to niezwykły cyrk, bo... na wodzie. Jest to widowisko jedyne swego rodzaju, podczas którego widzowie mają szansę obejrzeć zdumiewające akrobacje z wykorzystaniem basenu i fontann. Artyści występujący na tej "wodnej scenie" należeli do państwowego cyrku Ukrainy. Co dostajemy podczas półtoragodzinnego show?