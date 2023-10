Prasówka Czarne 17.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czarnych nie minęło Cię nic ważnego

Trwająca jesień oznacza, że nadszedł czas na wakacje poza sezonem. To idealny moment, by wybrać się na tanie wakacje za granicą i cieszyć się słońcem, plażami, oraz ciekawymi miejscami turystycznymi w zdecydowanie mniejszym tłumie. Zastanawiacie się, gdzie warto spędzić jesienny urlop? Oto kilka zaskakująco tanich kierunków na wakacje w październiku i listopdadzie!

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 17.10 Czarne: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pszczoły to pożyteczne owady, które kojarzą nam się głównie z zapylaniem wielu roślin i z miodem, który później ochoczo dodajemy do zimowej herbaty. Prawda jest jednak taka, że produktów pszczelich powstaje więcej niż znane nam dobrze płynne złoto, a jednym z nich jest pierzga. To twarde, nieregularne grudki, które są podstawowym pokarmem pszczół. Czy człowiek też może zjeść pierzgę? Sprawdzamy jak i po co to robić.