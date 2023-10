Prasówka Czarne 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czarnych nie minęło Cię nic ważnego

Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie pomorskim. Na Pomorzu wybory według sondażu exit poll 2023 z godziny 21:00 wygrywa Koalicja Obywatelska z 42,6 proc. poparciem przed Prawem i Sprawiedliwością 24,6 proc., Trzecią Drogą 14.1 proc., Lewicą 9,4 proc. i Konfederacją 5,5 proc.

W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.