Nordic walking do 35 km od Czarnych. Pomysły na sportowy dzień w weekend 10 - 11 lutego

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w okolicy Czarnych? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Czarnych na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy szlaki w odległości do 35 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Nordic walking z Czarnych

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 35 km od Czarnych. Zobacz, czy szlak polecany przez innych jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Czarnych. W sobotę 10 lutego według prognozy pogody ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 30%. W niedzielę 11 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 8°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania marszu: 413099 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 105 m A.rz57 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Czarnych

Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary. Ruszamy ze Złotowa samochodem. Zostawiamy go przy leśniczówce Nowy Dwór. Początkowo drogą asfaltową idziemy w kierunku Górznej. Gdy znudził nam się asfalt weszliśmy w las. Do pierwszego jeziorka szliśmy po bezdrożu lasem. Piękne wrażenia i widoki. Teren dość pagórkowaty. Ponieważ woda była zamarznięta to całe jeziorko obeszliśmy dookoła po lodzie. Częściowo wo0kół brzegu biegnie droga leśna. Następnie skierowaliśmy się do następnego jeziora. Tu odpoczęliśmy na pomoście i ruszyliśmy w drogę powrotną. Początkowo przez las, aby dojść do jego skraju w dolince.. Tom dolinką, początkowo po uczęszczanej a następnie częściowo zarośniętej drodze dotarliśmy do samochodu. Widoki przepiękne. Zadowolą na pewno wszystkich: dzieci i dorosłych. Polecam na wiosenny spacer.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa - Sępolno Wielkie 06.01.2024 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,85 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podejść: 853 m

Suma zejść: 864 m Trasę do marszu z Czarnych poleca Wycieczka_z_przewodnikiem

Dzisiejszy marsz prowadził ścieżkami w pobliżu Sępolna Wielkiego, Białego Boru. Trasa liczyła bez mała 21 kilometrów. Mieliśmy okazję obejrzeć pozostałości umocnień Pommernstellung (Wał Pomorski). Bardzo dobrze zachowane bunkry - co do dało radę wynieść to wynieśli ;) Betonu na szczęście nie dało rady przenieść. Na szlaku piękne widoki, malowniczo położone jeziora, otoczone lasami. Polecam te szlaki na piesze wędrówki. Rowerem niektórych odcinków nie da rady pokonać - chyba, że rower na plecach będzie niesiony ;)

🌲🌤️ Trasa nordic walking: skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 640 m

Suma zejść: 655 m Kulkam poleca trasę mieszkańcom Czarnych

Skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna i drogi Miastko-Koczała. Idąc żółtym szlakiem z Miastka do Staszyna można sobie nieco skrócić drogę do Staszyna (ok. 30 min. wg Google Maps :) ), a biorąc pod uwagę trudności ze znalezieniem oznaczeń żółtego szlaku, skrót jest dobrą alternatywą (szczególnie, że trasa biegnie prosto, głównie przez las, a w sezonie poziomkowym można ich po drodze znaleźć całkiem sporo :) ). Przy okazji polecam przejście się wcześniej Krainą Rummela tudzież trasą "U źródeł Studnicy" - ciężko mi stwierdzić, która nazwa jest właściwa (przejście z drugiej strony jeziora Studzieniczno Małe niż prowadzi żółty szlak, ale naprawdę warto nadłożyć drogi, bo trasa jest bardzo malownicza!). Niestety oznaczenie szlaku od strony Miastka jest fatalne (żółtego szlaku praktycznie nie ma), ale już w lesie pojawiają się drogowskazy. Żałuję, że nie nagrałam tej trasy, ale na mapie Miastka i okolic chyba można ją znaleźć.

Nordic walking - co to?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.