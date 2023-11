Kierowcy z Czarnych, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy ze środy na czwartek?

Nie chcesz skrobać szyb? Jest na to sposób

Poranek ze skrobaniem szyb w Czarnych w czwartek

Wstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może to zająć dłuższą chwilę, więc ubierz ciepłe buty. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Jakiej pogody spodziewać się w Czarnych w nocy?

Oto prognoza pogody na noc ze środy na czwartek w Czarnych:

Temperatura: -3°C.

Wilgotność powietrza: 94%

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów : 45%.

Pogoda w Czarnych w nocy z czwartku na piątek:

Temperatura: -5°C.

Wilgotność powietrza: 95%

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 5%.

Pogoda w Czarnych w nocy z piątku na sobotę: