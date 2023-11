Kierowcy! W Czarnych jutro trzeba będzie skrobać szyby. w poniedziałek wyjdź wcześniej z domu

Co zrobić, żeby nie musieć skrobać szyb?

Przygotuj się na skrobanie szyb w Czarnych w poniedziałek

Wstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. Zastanów się, czy nie warto na noc założyć na przednią szybę maty termicznej lub koca.

Jakiej pogody spodziewać się w Czarnych w nocy?

Przewidywane warunki atmosferyczne na noc z niedzieli na poniedziałek w Czarnych:

Temperatura: -3°C.

Wilgotność powietrza: 93%

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 5%.

Pogoda w Czarnych w nocy z poniedziałku na wtorek: