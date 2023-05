Do jakiego przedszkola w Czarnych zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają na ogół w pierwszych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Czarnych?

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle istotna w kontekście rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.