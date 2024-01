Czy w Czarnych 17.01 można spodziewać się opadów śniegu? Sprawdź, czy dziś lub w najbliższych dniach zawita zima

Nadchodzące śnieżne dni w Czarnych

Śnieg w sobotę 20.01.2024

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 65%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 3,3 mm śniegu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 19 %.

Śnieg w poniedziałek 22.01.2024

Opady śniegu pojawią się na 60%. Według prognoz, spadnie ok. 4,9 mm śniegu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 61 %. ## Czym jest śnieg?

Śnieg to opad atmosferyczny, który ma postać kryształków lody. Kryształki mogą przypominać gwiazdki, które łączą się w płatek śniegu. Śnieg powstaje w chmurach, kiedy krystalizuje się woda i przemienia się w kryształki lodu. Im niższa temperatura, tym kryształki lodu mogą mieć różne kształty. Natomiast nie musi on być oryginalny i skomplikowany, ponieważ często zdarzają się kryształki śniegu w postaci prostej bryły geometrycznej. Kryształki śniegu wyróżniają się prawie idealną symetrycznością.

Śnieg - różne rodzaje

Wyróżniamy kilka rodzajów śniegu suchego:

świeży puch

zsiadły puch

gips przewiany

gips zbity

śnieg zmrożony płatkowy

szreń

lodoszreń

lód

Wyróżniamy kilka rodzajów śniegu mokrego:

mokry śnieg

ziarnisty śnieg

zamarznięty śnieg ziarnisty

firn

Opady śniegu - różne rodzaje

grad

śnieżyca

śnieg ziarnisty

zamieć śnieżna

krupy śnieżne

zawieja

Ciekawe fakty o śniegu